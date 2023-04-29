Yaptıkları evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, evliliklerinin ikinci meyvesini geçen mart ayında kucaklarına almışlardı.

Süreyya Leyla adını verdikleri kızlarıyla zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan çiftten Hazal Kaya, minik bebeğini uyuturken çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve bu kare üzerinden kocası Ali Atay'a cevaplanması zor bir soru yöneltti.

Fotoğrafta Süreyya Leyla'nın yüzünü kapatarak uyuduğu dikkat çekerken Kaya bu kare üzerinden şu soruyu sordu:

"Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı... Hangimizden acaba bu gen?"