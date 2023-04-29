Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a cevaplaması zor soru

Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden mart ayında ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerinden eşine cevaplaması zor bir soru yöneltti.

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a cevaplaması zor soru

Yaptıkları evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, evliliklerinin ikinci meyvesini geçen mart ayında kucaklarına almışlardı.

Süreyya Leyla adını verdikleri kızlarıyla zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan çiftten Hazal Kaya, minik bebeğini uyuturken çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve bu kare üzerinden kocası Ali Atay'a cevaplanması zor bir soru yöneltti.

Fotoğrafta Süreyya Leyla'nın yüzünü kapatarak uyuduğu dikkat çekerken Kaya bu kare üzerinden şu soruyu sordu:

hazal-kaya-ic.jpg

"Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı... Hangimizden acaba bu gen?"

Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu Yaşam
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu
Öcalan'la görüşme yapıldı mı? Bakan Bozdağ yanıtladı Siyaset
Öcalan'la görüşme yapıldı mı? Bakan Bozdağ yanıtladı
Rus hükümetinden flaş karar Dünya
Rus hükümetinden flaş karar
Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini. Hesaplanan adil değeri açıkladılar Ekonomi
Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini. Hesaplanan adil değeri açıkladılar
İrem Derici 'saldım çayıra modundayım'. Özçekim yaptığı yere çok şaşıracaksınız Magazin
İrem Derici 'saldım çayıra modundayım'. Özçekim yaptığı yere çok şaşıracaksınız
AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı Yazarlar
AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı