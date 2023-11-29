Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile Adını Feriha Koydum dizisinde başrolleri paylaşan Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy’la ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Eşi Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Bihter filmi hakkında konuştu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandıran Kaya, "Aşk-ı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok” dedi.

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Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in 13 yıl sonra bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında da konuşan oyuncuya "Siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy’la beraber oynamak ister misiniz?" diye soruldu.

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"ÇAĞATAY İLE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Kaya “Ben de Çağatay Ulusoy’la yeniden birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç’la Beren’i tekrar birlikte izlemek beni de çok gururlandırdı. O yüzden ben de tabii ki çok isterim Çağatay ile oynamak bakalım, kısmet” diye konuştu.

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