Hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlığa doğal çözümler nelerdir? Hazımsızlık ve şişkinlik sorunu olanlara öneriler

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa çözümler ortaya çıktı. Peki, Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Hazımsızlığa doğal çözümler nelerdir? İşte hazımsızlık ve şişkinlik sorunu olanlara öneriler

HAZIMSIZLIĞA DOĞAL ÇÖZÜM

Hazımsızlık ilacı kullanmadan doğal çözümler arayanlar hazımsızlığa iyi gelen bitki çaylarını deneyebilir.

Hazımsızlığa ne iyi gelir evde çözüm bulmak isteyenler nane çayı, papatya çayı gibi çayları tüketebilir.

Hazımsızlık için çay tüketerek siz de bu yaşadığınız sorunu hafifletebilirsiniz.

HAZIMSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Uygulanacak bazı yöntemler sayesinde bağırsak ve mide sistemi rahatlatılabilir ve hazımsızlık azaltılabilir. Bu yöntemler:

Lokmalar iyi çiğnenmeli

Öğünler yavaş tüketilmeli

Kafein, alkol ve gazlı içecekler az tüketilmeli

Yağ ve baharat tüketimi sınırlandırılmalı

Düzenli egzersiz yapılmalı

Karın bölgesini sıkmayan kıyafetler tercih edilmeli

Yatarken baş yükseltilmeli

Mayalı gıdalar, katkılı ve hazır besinler olabildiğince az tüketilmeli

Kabızlığa neden olabilen besinler yerine sebze, meyve ve lifli besinler tercih edilmeli

HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİK SORUNU OLANLARA ÖNERİLER

“Hazımsızlık ve şişkinliğe ne iyi gelir?” sorusu da merak edilenler arasında.

Şişkinliğe ve hazımsızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı ise şöyle:

Kilo fazlalığı varsa verilmeli

Sigara alışkanlığı bırakılmalı

Hazımsızlık şikayetlerini artıran yiyecek ve içecekler azaltılmalı

Yatmadan 3 saat önce yiyecek ve içecek tüketilmemeli

“Hazımsızlığa ne iyi gelir doğal yöntemler nelerdir?” diye merak ediyorsanız verdiğimiz önerileri uygulayabilir ve beslenme düzeninize nane ve papatya gibi bitki çaylarını dahil edebilirsiniz.

HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİK SORUNU OLANLARA ÖNERİLER

“Hazımsızlık ve şişkinliğe ne iyi gelir?” sorusu da merak edilenler arasında. Şişkinliğe ve hazımsızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı ise şöyle:

Kilo fazlalığı varsa verilmeli

Sigara alışkanlığı bırakılmalı

Hazımsızlık şikayetlerini artıran yiyecek ve içecekler azaltılmalı

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

HAZIMSIZLIK NEDENLERİ NELERDİR?

-Çok hızlı veya çok fazla yemek yemek

-Kafein içeren içecekler ve alkolün fazla tüketimi

-Yağlı ve baharatlı besinlerin tüketilmesi

-Stres ve duygusal travmalar

-Çikolata ve soda gibi besinlerin aşırı tüketimi

-Gastrit veya sindirim sistemine ilişkin diğer enfeksiyonlar (özellikle Helicobacter Pylori adlı bakterinin enfeksiyonu)

-Safra kesesi taşları

-Hiatal herni (mide fıtığı)

-Obezite

-Pankreas iltihabı (pankreatit)

-Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı

-Peptik ülser

-Antibiyotikler ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) kullanımı

-Mide kanseri