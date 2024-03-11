Piyasalar sallanacak. Ünlü ekonomist gelmez denilen fırsat günlerini açıkladı

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak yaptığı son dakika açıklaması ile yatırımcılara paralarına para katacak uyarılar yaptı.

Hatice Kolçak uyarında özellikle ons altın, gram altın ve Bitcoin üzerinde durdu.

'PİYASALARDA NEFESSİZ BİR YÜKSELİŞ VAR'

Bu hafta piyasaların Salı günü gerçekten sallanacağını söyleyen Hatice Kolçak, sonuçlarının ise Çarşamba ve Perşembe günü görüleceğini vurguladı.

Geçtiğimiz haftayı değerlendiren Hatice Kolçak "Geçtiğimiz hafta altında ciddi bir yükseliş gördük, 2 bin 95 seviyesine geldi ons altın. Bununla beraber gram altında yükseliş gördük. Fiziki tarafı bir tarafa bırakırsak ekran fiyatı dolar ve onsun hızlı gitmesi ile beraber bir yükselişe geçti. Bitcoin'de de nefessiz bir yükseliş oldu." diye konuştu.

Özellikle altında son bir hafta 10 gündür neredeyse nefessiz giden yükseliş sonrası yatırımcıların bir daha alım fırsatı olmayacak gibi anladığını belirten Hatice Kolçak, "Alım fırsatı gelmedi, alım fırsatı nereden gelir?" diye soranlara yanıt verdi.

Sadece bu haftaya özel bazı fırsatların yakalanabileceğini vurgulayan Hatice Kolçak, "Bu

Salı günü Amerika'nın enflasyonu gelecek. Herkesten önce ben söylemiş olayım. ABD enflasyonu her şeyi belirleyecek küresel tarafta. 20 Mart'ta Fed'in toplantısı var. Ondan sonra 1 Mayıs'a kadar toplantı yok. Yani 20 Mart'ı atlattıktan sonda piyasa 1 Mayıs'a kadar rayına girecek." dedi.

ALTINDA SÜRPRİZE HAZIRLIKLI OLUN

Amerika verilerinin beklenti ile aynı gelmesi durumunda her şey, özellikle de altın tavana gitmişken bir sürprize hazır olmak gerektiğini vurgulayan Hatice Kolçak, "Hali hazırda bu kadar yükselmiş bir piyasada bir düzelme gelmesi lazım, bir kar realizasyonu olması lazım. Altının buna da bahanesi bu olabilir." diye konuştu.

NE BEKLEMELİYİZ?

Altında alım fırsatı bekleyenleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günülerinde bu fırsatı bulabileceklerini söyleyen Hatice Kolçak açıklamalarına şu sözlerle devam etti.

"Ons altında 2195 dolara gittik. Buna bağlı olarak gram altında zirveyi gördü. Sonuçta eğer burada bir düzelme olur ise 2150-2100 yüzlere kadar aşağılara inen bir ons altın görebiliriz. Yani bir düzeltme bir kar realizasyonu görebiliriz. Veya küçük bir düşüş yapıp buralarda bir dinlenme yapabilir.

Ama güçlü bir enflasyon verisi, beklenti üzeri gelecek bir enflasyon verisi hali hazırda bu kadar yükselmiş olan altın için bahane olabilir. Ama beklendiği gibi gelir ise...

Daha zayıf bir veri gelir ise 2200-2220 dolarları konuşuruz. Ancak buraya kadar gelse bile burada bir geri çekilme olmasa lazım. Yükselişlerde mutlaka bir dinlenme bir mola bir kar realizasyonu vermesi lazım.

Özellikle bu hafta Amerika'dan gelecek sürpriz verilerle bunu görmemiz Salı günü güçlü bir ihtimal. Salı günü veriler 15.30'da geliyor. Amerika piyasaları açıldıktan sonra biz bunu Çarşamba akşamı ve Perşembe günü görebiliriz.

Alım için fırsat bekleyenler, çok yükseldi almadım diyenler Salı gününü takip etsin."