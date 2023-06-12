Merkez Bankası'nın faizleri ne yapacağını Alman bankası açıkladı

Deutsche Bank Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda “Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir” denildi.

Merkez Bankası'nın faizleri ne yapacağını Alman bankası açıkladı

Deutsche Bank ekonomistleri, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandığını hatırlatarak "Şimşek ortodoks ekonomi politikalarına açık ve atanması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bunun yanı sıra TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın finans sektöründeki geçmiş deneyimi, daha ortodoks politikaya dönüş olacağına dair beklentileri artırdı" ifadesini kullandı.

Bloomberg HT’nin haberinde yer verilen raporda enflasyonun ekonomideki en büyük zorluk olmaya devam edeceğini kaydeden ekonomistler, depremin arz-talep dengesizliği yaratması, asgari ücret artışlarının etkisi, TL'de son günlerde yaşanan değer kaybı gibi etkilerle manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 50'ye yakınsayacağı öngörüsünü paylaştı.

TCMB'nin son toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.5'te tuttuğunu hatırlatan ekonomistler enflasyonist baskılar, rekor düşük seviyedeki reel faiz, düşük rezervler gibi etkilerle yeni yöneticilerin daha ortodoks ve agresif önden yüklemeli para politikası uygulayacağını belirti.

Raporda bankanın agresif ancak aşırı olmayacağı belirtilerek faiz konusunda "Bu noktada tam bir değerlendirme yapmak zor ancak TL'deki hızlı değer kaybı, ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor. Diğer yandan hükümetin kredi büyümesinde çöküşe neden olmamak için bir denge sağlaması gerekiyor.

İKİ SENARYO PAYLAŞTILAR

Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda faiz önce yüzde 18-20 civarına, Temmuz'da da yüzde 25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketi ile portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin yüzde 30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz" öngörüsüne yer verildi.

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