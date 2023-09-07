Hazır bebek mamaları zararlı mı?

Hazır bebek mamaları nasıl kullanılırsa zarar verir?

Hazır bebek mamaları zararlı mı?

Mama hazırlarken çok titiz olmak gerekiyor. El yıkamak en önemlisi.
Peki hazır mama hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? İşte onlar…

Kullanılacak tüm kaplar, önce sabunlu suyla güzelce yıkanıp durulanmalıdır. Kaynamakta olan suya atılarak en az 10 dakika bekletilmelidir. Daha sonra, temiz bir maşa ile temiz bir yüzeyde kurutulmalıdır.

Temiz içme suyu kaynatılmalı ve 60 dereceye kadar soğutulmalıdır. Mamanın üzerinde yazan veya doktorunuzun önerdiği miktarda mama, belirtilen miktarda su ile karıştırılmalıdır.

Mamayı, beslenme tablosunda önerilenden az veya fazla kullanmayınız. Mama eridikten sonra, bebeğin içe bileceği ısıya getirilmelidir. Mamanın sıcaklığı, ideal vücut sıcaklığı olan 35- 37 C olmalıdır.

Bir damla mamayı bileğinizin iç kısmına damlatarak kontrol edin. Bilekte soğuk ya da sıcak bir his oluşturmamalıdır.

Mama paketleri, açıldıktan sonra belli bir süre içinde tüketilmelidir. Bunun için kutunun üzerinde yer alan talimatlara uyun.

Bebekler mama ile besleniyorsa ya da mama anne sütüne takviye amaçlı kullanılıyorsa, emzirme saatleri sıklığında mama verilmelidir.

Mama miktarı da zamanla artacaktır. Mama verirken de, emzirme işleminde olduğu gibi rahat bir yere oturun ve bebeğinizle göz teması kurun. Başını göğsünüze yaslayın. Bu yakınlık ona ve size iyi gelecektir.

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