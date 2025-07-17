Haziran ayında ‘Eşref Rüya’ konuşuldu

Haziran ayında sosyal medyada en çok konuşulan diziler belli oldu. Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kanal D’de ekrana gelen ‘Eşref Rüya’, zirvede yer aldı.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u buluşturan dizi ile ilgili 368 binden fazla paylaşım yapıldı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, 18 Haziran’da yayınlanan 13. bölümüyle sezen finali yapmıştı.

Listede ‘Eşref Rüya’yı sırasıyla Uzak Şehir, Aşkı Hatırla, Rüzgârlı Tepe, Sahipsizler, Bir Gece Masalı, Çift Kişilik Oda, Teşkilat, Kuruluş Osman ve Arka Sokaklar takip etti.

Sahibine daha çok yakışan bir şarkı

Sibel Erdoğan, ilk kez 1999 yılında ‘Bana Göz Kulak Ol’ albümünde okuduğu ‘Efendim İşitmedim’i yıllar sonra yeniden yorumladı.

Sözleri Metin İşgen, müziği Orhan Çağlayan’a ait şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan şarkıya Sefa Gümüşkanat’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Sibel Erdoğan, 26 yıl sonra şarkıya günümüz müziğinin tınılarını entegre etmiş. Yeni versiyonu çok da sırıtmıyor. Her dönem dinlenebilecek bir şarkı.

Şarkıyı, ilk çıktığı yıllarda da çok sevmiştim. Aradan seneler geçti. Yine keyifle dinliyorum. Bu şarkıyı çok kişi seslendirdi ama ‘Efendim İşitmedim’, ilk okuyan sahibine daha çok yakışıyor.

Emrati’den doğum günü sürprizi

Rap müziğin sevilen isimlerinden Emrati, doğum gününde hayranlarına özel bir sürpriz yaptı. Sanatçı, Dilber Koç ile birlikte seslendirdiği yeni düet şarkısı ‘Dağlara mı Yazdın’ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri ve müziği Melinay Melahat imzası taşıyan şarkı, Zeki Sincar Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının video klibi ise İstanbul’da, yönetmen Ali Aslan tarafından çekildi.

Yeni şarkı için düzenlenen lansman etkinliğinde doğum günü pastası da kesildi. Emrati’yi bu özel gününde meslektaşları Tefo ve Seko yalnız bırakmayarak destek verdi.