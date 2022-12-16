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Galatasaray geriden gelip kazandı

Hazırlık maçında Galatasaray, Toulouse ile karşılaştı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:02
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Hazırlık maçında Galatasaray Toulouse karşısında geriye düştüğü maçı kazandı

Galatasaray geriden gelip kazandı
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Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray son hazırlık maçında Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi.

41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in ortasına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u 1-0 öne geçirdi.

45+4. dakikada Galatasaray, Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

60. dakikada ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens harika bir golle skoru 2-1'e getirdi.

72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Boey topu Seferovic'e çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla çektiği şut kaleciden sekip yan direkten döndü. 

Kalan dakikalarda başka olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

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