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Galatasaray lige dönüyor. Okan Buruk'un İstanbul planı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dört hazırlık maçı yapan ve üç mağlubiyet alan Galatasaray'da Okan Kocuk, Okan Buruk'un gözündeki kredisini tüketti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:18
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Okan Buruk İstanbulspor maçı kararını verdi

Galatasaray lige dönüyor. Okan Buruk'un İstanbul planı
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Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında beklentilerin epey altında kalan Okan, Adana Demirspor maçında ise süre almamış ve kaleyi genç file bekçisi Jankat Yılmaz korumuştu. 2-2 biten Adana Demirspor mücadelesinin ardından Lazio'yla karşılaşan Galatasaray'da kale yeniden tecrübeli file bekçisine emanet edilirken Okan yine vasatın altında kaldı.
Geçen sezon Giresunspor formasıyla iyi bir çıkış yapan 27 yaşındaki file bekçisinin düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi.

Giresunspor formasıyla yükselişe geçen ve A Milli Takım için aday kalecilerden biri haline gelen Okan'ın Muslera arkasında yedek beklemek istemediği, az forma şansı bulduğu takdirde ritim bulamadığı ve bu nedenle ayrılmak istediği belirtildi.

Ligin 15. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Kocuk'un vücut dili ve performansından da memnun kalmayan Okan Buruk'un, kaleyi Jankat'a emanet etmeyi düşündüğü de kaydedildi. Başakşehir maçında gördüğü sarı kart cezasını ligde çekecek olan Muslera'nın yerine Jankat'ın 11'de başlama ihtimali de epey yüksek.

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