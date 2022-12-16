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Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantin'e tedaviye giden Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:43
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Galatasaray Mauro Icardi hakkında açıklama yaptı

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
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Buruk şunları söyledi:

"Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor"

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