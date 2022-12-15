Galatasaray'dan kovuldu PSG ile anlaştı

L'Equipe'in duyurduğu habere göre; Fransız basınında yer alan haberlere göre, Campos Paris Saint-Germain'de üç yeni oyuncu gözlemcisini işe aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'dan ayrılan Sensibile oldu.
Sensibile, önümüzdeki günlerde Fransız ekibinde göreve başlayacak.
G.SARAY'A CAMPOS GETİRMİŞTİ
Campos'un aracılığı ile Galatasaray'da sportif direktör olan Pasquale Sensibile, sezon sonunda Galatasaray'da yönetimin değişmesi ile birlikte görevden alındı.
Sensibile, Galatasaray'da geçirdiği 4 aya karşın aldığı 750 bin euro ile tartışmaların odağında yer almıştı.
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