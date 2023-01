HBO Max zamlandı. Yeni fiyatlar açıklandı

Yeni yılla beraber birçok sektör zam yoluna gitti. Dijital platformlara da zam geldi. HBO Max da abonelik fiyatlarında artışa gitti.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WarnerMedia tarafından sunulan servis HBO Max; Game of Thrones, House of the Dragon, The Matris 4 ve Chernobyl gibi yapımlarla dikkatleri üstüne çekiyor.

Aylık 14.99 dolar olan Reklamsız Paket, yüzde 17 oranında bir artışla 15,99 dolar oldu. Diğer 9,99 dolarlık Reklamlı Pakette ise herhangi bir zam yapılmadı.

Reklamsız Paket – Eski fiyat: 14,99 dolar

Reklamsız Paket – Yeni (güncel) fiyat: 15,99 dolar

Reklamsız Pakete yeni abone olmayı düşünenler güncel fiyattan ödeme yapacak. Mevcut kullanıcılar ise 11 Şubat 2023‘ten itibaren yeni fiyat üzerinden devam edecek.

HBO Max tarafından zamma ilişkin yapılan açıklamada, bir dolarlık fiyat artışının; daha fazla içerik yapılması için yatırımların artırılmasında ve kullanıcı deneyimini geliştirmede oldukça önemli olduğu ifade edildi.