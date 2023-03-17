HDP: Erteleme talebi bizden gitti. Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelenmişti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü HDP’ye yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti. HDP’den gelen açıklamada ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği duyulmuştu.

Konuyla ilgili HDP’den yeni bir açıklama geldi. HDP, erteleme talebinin kendilerinden gittiğini belirterek gerekçe olarak programdaki yoğunluk gösterildi.

KILIÇDAROĞLU: ONU BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORACAKSINIZ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ziyaretin ertelenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile görüşen Kılıçdaroğlu sonrasında yaptığı açıklamada konuyla ilgili “Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” dedi.