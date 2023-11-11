Hedef net; 360 vekil ve yeni anayasa

Anayasa Mahkemesi’nin cezaevinde tutuklu Milletvekili Can Atalay için verdiği “hak ihlali” kararı sonrası Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Dün şunu yazdım:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yaşattığınız yargı krizi için diyorum ki;

-Rezil ucube rejim sizin eseriniz…

Yazımı teyit eden Erdoğan dedi ki;

-“Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez…”

Erdoğan, Bahçeli ile kurdukları anayasasız düzeni işte böyle teyit etti.

Dün şunu yazdım:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Eylül 2023’te “Yeni Anayasa” için temel ilkeyi şöyle vurguladı:

-“Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı…”

Yazımı ve Kurtulmuş’u teyit eden Erdoğan dedi ki;

-“Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dâhil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız."

İşte gerçek ortaya çıktı.

Yargıtay’ın ucube kararının arkasında durup savunan Erdoğan’ın amacı da şöyle netleşti.

-Yeni anayasa için yargı kriz yaratmak.

-Bu krizi siyasallaştırarak yeni anayasayı Meclis’e getirmek.

-360 oy bularak halkoylamasına götürmek.

-Yeni anayasada “Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı” ilkesini gerçekleştirmek.

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’nun neden AKP’ye alındığını açıklayayım.

Hedef net: 360 milletvekiline ulaşmak.

-Erdoğan transfer sezonunu açtı.

Halen Meclis’te sandalye dağılımı şöyle:

İktidar Cephesi Toplam: 323

Muhalefet Cephesi Toplam: 277

Erdoğan için şimdi hedef eksik kalan 37 milletvekilini de İdris Nebi Hatipoğlu modeli ile AKP’ye katmak.

Anayasa değişikliğini 360’ı bulup halkoyuna götürmek.

Erdoğan’ın yeni anayasa formülü tıkır tıkır işlerken şunu da söylüyor:

-“Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.”

Bakın, anayasanın 153’üncü maddesinin son fıkrası şöyle:

-“Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Bu hükmü Erdoğan bilmez mi? Bal gibi bilir.

Okuma yazma bilen herkes de okur anlar mı? Anlar.

Anayasa Mahkemesi kararları Yargıtay’ı da Cumhurbaşkanını da bal gibi bağlar.

Erdoğan diyor ki;

-"Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.

İnşallah bu hususta yeni anayasa çalışmaları en kısa sürede başlatılır."

Erdoğan’dan itiraf üzerine itiraf.

Hedef net: Yeni anayasa.

Hedef net: Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı.

Hedef net: Yüksek Yargı atamalarını doğrudan Cumhurbaşkanının atamasını sağlamak.

Hedef net: Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun tüm üyelerini Cumhurbaşkanının atamasını sağlamak.

Hedef net: Cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisini genişletmek ve Meclis’i devre dışı bırakarak zorunlu onay seviyesine indirmek.

Hedef net: Yasama, Yürütme ve Yargı’yı kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanına bağlamak.

Ah keşke,

Türkiye Noterler Birliği, CHP, İYİ Parti ve diğer muhalefet partileri Erdoğan’ın anayasaya aykırı şekilde 3. kez seçilmesini engellemek için 2018-2023 döneminde bu eylemleri yapsalardı.

6’lı Masa liderleri, “Erdoğan’ı mağdur etmeyelim” dediler.

Türkiye’yi mağdur ettiler.