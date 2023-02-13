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Fahiş fiyatla çorba satan tesise dev ceza. Hem de depreme giden vatandaşlara sattılar

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinden başka bölgelere gitmeye çalışan vatandaşlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı belirlenen bir yol kenarı dinlenme tesisine 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:09
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Hem de depreme giden vatandaşlara sattılar. Fahiş fiyatla çorba satan tesise dev ceza

Fahiş fiyatla çorba satan tesise dev ceza. Hem de depreme giden vatandaşlara sattılar
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Ticaret Bakanlığı deprem bölgesine yardıma koşan vatandaşlara fahiş fiyattan çorba sattığı ileri sürülen tesisi affetmedi cezayı bastı hemde ibretlik bir ceza kesti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”Açıklamda, söz konusu tesisin Adana'da bulunduğu belirtildi.

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