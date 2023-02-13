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Naci Görür canlı yayında ağlayarak anlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı TGRT canlı yayınında ağlayarak isyan etti. Görür, "Göçük altından bana video geliyor 'hocam yardım et' diye" dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:16
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Naci Görür yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Naci Görür canlı yayında ağlayarak anlattı
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde 8. güne girdi. Depremde 10 ilde birden etkilenirken can kaybı 31 bin 643'e ulaştı.

Deprem bölgesinde hala enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışmaları sürüyor. 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı TGRT canlı yayınında alınmayan tedbirler ve yaşanan depremler için isyan etti.

Görür, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı ve yaşadıklarını anlatırken göz yaşı döktü. 

"AĞLIYORUM"

Görür, "Göçük altından bana video geliyor 'hocam yardım et' diye... Ağlıyorum ya..." diye konuştu.

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYIN DEMEMİZDEN 20 SENE GEÇTİ"

Görür sözlerine şöyle devam etti: 

"O zaman bizler bilim adamları olarak şunu da söyledik; Biz 1999 depremleri olduğu zaman bas bas bağırmaya başladık.

Dedik ki; iki yere dikkat edin dikkat... Biri Marmara biri de Düzce. İki yer depremde tehdit haline geldi. Buraları deprem vurabilir. Bize dediler ki o zaman 'felaket' tellalına çıktı. Siz burada deprem olmuş millet can derdinde siz bas bas bağrıyorsunuz. Buralarda deprem olabilir. Milleti korkutmayın. Biz korkutmak için bağırmadık hazır olun can kaybı vermeyelim diye. 

Biz bu uyarıyı verip bağırdık o zaman gittik hükümetle bakanlarla görüştük ve arkadaşlarımızın bizim bağırmamız çağırmamızdan 3 ay sonra Kasım ayında Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Ve iyi ki de o alarmı verdik o zaman çok hazırlık yapıldı. Düzce depremini 803 kişiyle kurtardık.

Eğer biz bağırıp çağırmayaydık o alarmı vermeseydik çok daha fazla olurdu. Marmara'da ise hala o bağırtı çağırtımız sürüyor. İşte onun için bir kalkarız ki ağzımızdan yel alsın Maraş gibi İstanbul'da olan olmuş. İstanbul'u depreme hazırlayın hazırlayın diye söylememizden 20 sene geçmiş." dedi.

 

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