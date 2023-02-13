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Depremde can kaybı 31 bin 643 oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra açıklanan güncel can kaybı 31 bin 643'e ulaştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:11
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Depremde can kaybı arttı: 31 bin 643

Depremde can kaybı 31 bin 643 oldu
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.
Bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2724 artçı deprem meydana geldi.

CAN KAYBI 31 BİN 643'E ULAŞTI

AFAD, depremin 8. gününde 10 ilde toplam can kaybının 31 bin 643'e yükseldiğini duyurdu.  
AFAD, depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini ifade etti.
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinasının görev yaptığı aktarıldı.
Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personel afet bölgesine sevk edildi.
Bölgede 70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 drone görev yapıyor.

MÜTEAHHİTLER GÖZALTINA ALINIYOR

deprem bölgesinde yıkılan binaların müteahhitleri hakkında da gözaltı kararı çıkıyor. Depremde yıkılan Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da tutuklanan müteahhitler arasında bulunuyor.

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