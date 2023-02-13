﻿Tarihi cami yerle bir oldu 

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’daki birçok cami de depremde büyük hasar aldı. Adıyaman Sümer Meydanında yer alan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile tamamen yıkıldı.

Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım gördü. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan cami depremde yerle bir oldu.

Adıyaman'da sadece Ulu Cami değil birçok tarihi camide de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı.