AFAD'ın Bilişim Müdürü yakın zamana kadar Osmanlı okçusu bu arkadaşmış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk günlerinden beri yurttaşlar arama kurtarma ekiplerinin birçok yere gitmediğine, yardım çalışmalardaki koordinason eksikliğine dikkat çekiyor.

Bu koordinasyon eksikliğini yazılımcı bir arkadaşına sorduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” diye cevap aldığını söyledi.

Kullanıcı, İrfan Keskin’in Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 2018’de Osmanlı kıyafeti giyip bilişim anlattığı videodan bir kesit paylaştı. Birçok yurttaş şaşkınlığını ve öfkesini dile getirdi.

“BU SAHNE İÇİN ÖZEL KURSA GİTTİM” DEDİ

Söz konusu videonun tamamında Keskin’in konuşmasının ilk yarısını kostümsüz yürüttüğü, daha sonra sahneden ayrılıp alkış talep ederek Osmanlı okçusu kostümüyle sahneye geldiği görülüyor.

“Bu sahne için özel kursa gittim. Farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun” diyen Keskin, ok ve yay metaforu üzerinden bilişim anlatıyor.

İRFAN KESKİN KİMDİR?

İrfan Keskin, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji bölümünü bitirmesinin ardından, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yine Endüstriyel Teknoloji bölümünde yapmıştır.

2005 yılında Almanya’da Deutsche Telekom’da ve Duisburg Üniversitesi’nde çeşitli projelerde çalışan Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir çok projede görev almanın yanında, 2009 yılında proje yöneticiliğini yaptığı sanallaştırma projesi kamuda en büyük proje seçilmiş ulusal ve uluslararası alanda ödüle layık görülmüştür.

İrfan Keskin'in 2011-2015 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda Yazılım Müdürü ve Sistem Müdürü olarak görev yaptığı bilinmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Keskin, evli ve 2 kız babasıdır.