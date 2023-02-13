13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'ın Bilişim Müdürü yakın zamana kadar Osmanlı okçusu bu arkadaşmış

AFAD'ın Bilişim Müdürü yakın zamana kadar Osmanlı okçusu bu arkadaşmış

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası tartışmaların odağında olan AFAD ile ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, 2022 yılına kadar AFAD’da bilişimin başında olan İrfan Keskin’in sunum yaparken okçu kıyafeti giydiği görüldü.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:46
Takip Et

AFAD'ın Bilişim Müdürü yakın zamana kadar Osmanlı okçusu bu arkadaşmış

AFAD'ın Bilişim Müdürü yakın zamana kadar Osmanlı okçusu bu arkadaşmış
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk günlerinden beri yurttaşlar arama kurtarma ekiplerinin birçok yere gitmediğine, yardım çalışmalardaki koordinason eksikliğine dikkat çekiyor.

Bu koordinasyon eksikliğini yazılımcı bir arkadaşına sorduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” diye cevap aldığını söyledi.

Kullanıcı, İrfan Keskin’in Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 2018’de Osmanlı kıyafeti giyip bilişim anlattığı videodan bir kesit paylaştı. Birçok yurttaş şaşkınlığını ve öfkesini dile getirdi.

“BU SAHNE İÇİN ÖZEL KURSA GİTTİM” DEDİ

Söz konusu videonun tamamında Keskin’in konuşmasının ilk yarısını kostümsüz yürüttüğü, daha sonra sahneden ayrılıp alkış talep ederek Osmanlı okçusu kostümüyle sahneye geldiği görülüyor.

“Bu sahne için özel kursa gittim. Farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun” diyen Keskin, ok ve yay metaforu üzerinden bilişim anlatıyor.

İRFAN KESKİN KİMDİR?

İrfan Keskin, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji bölümünü bitirmesinin ardından, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yine Endüstriyel Teknoloji bölümünde yapmıştır.

2005 yılında Almanya’da Deutsche Telekom’da ve Duisburg Üniversitesi’nde çeşitli projelerde çalışan Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir çok projede görev almanın yanında, 2009 yılında proje yöneticiliğini yaptığı sanallaştırma projesi kamuda en büyük proje seçilmiş ulusal ve uluslararası alanda ödüle layık görülmüştür.

İrfan Keskin'in 2011-2015 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda Yazılım Müdürü ve Sistem Müdürü olarak görev yaptığı bilinmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Keskin, evli ve 2 kız babasıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.