Hem varisle savaşan hem de güzelleştiren besinler ortaya çıktı

Uzmanı kolajen destekli besinlerin hem varisle savaşan hem de güzelleştiren besinler olduğunu açıkladı. Peki, kolajen destekli besinler nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Hem varisle savaşan hem de güzelleştiren besinler ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Sigara içmek ve güneş ışığına maruz kalmak gibi faktörler kolajen kaybına yol açarak yaşlanma belirtilerini hızlandırıyor. Kolajen, cildin sıkı, esnek ve nemli kalmasını sağlayan bir protein. Kolajen destek ürünleri ise cilt sağlığını korumak ve iyileştirmek için son zamanlarda popülerlik kazanıyor.

Ciltteki kolajen üretimi yaşla birlikte azalır ve bu da ciltte gevşeme, kırışıklık ve leke oluşumuna neden olur. Kolajen destek ürünleri tablet, kapsül, toz veya sıvı şeklinde alınabilir ve cilt kırışıklıklarını azaltmak veya saçları güçlendirmek gibi amaçlarla tercih edilebilir. Ayrıca, bu ürünler varislerinizi ve damar sağlığınızı da destekleyebilir.

Kolajen damar duvarlarının sağlam kalmasına yardımcı olduğu için, kolajen eksikliği varis oluşumuna katkıda bulunabilir. Damar duvarları zayıflayıp elastikiyetini kaybettiğinde, damar içinde kan birikir ve damar genişler. Bu da göze çarpan varislere dönüşür.

Kolajen seviyesi düştükçe normalde görünmeyen ince damarlar daha belirgin hale gelir. Varisli hastalarda yapılan bir araştırmada, varisli damar duvarlarında tip 4 kolajen seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Kolajen destek ürünleri teorik olarak kolajen yapımını artırarak varis oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

KOLAJENİ ARTIRAN BESİNLER NELERDİR?

Kolajen yapımına katkıda bulunan besinler arasında kemik suyu, sarımsak, yumurta, balık, turunçgiller, kaju ve domates sayılabilir.

C vitamini de kolajen üretimini destekleyerek damar duvarlarının güçlü ve esnek kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, ince örümcek ağı şeklindeki varislerin önlenmesine de katkı sağlar.

Limon, portakal, çilek, brokoli, maydanoz, kivi ve kırmızı biber gibi gıdalarda bol miktarda C vitamini vardır.

Kolajen yapımını artırmak ve sağlıklı damarlar için bunların yanında yeterli protein almak da önemlidir.

Son olarak, kolajen destek ürünleri damar sağlığını koruyarak varis oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Ancak, eğer varisleriniz veya toplardamar yetmezliğiniz varsa bir doktora başvurarak size uygun tedavi yöntemini belirlemeniz gerekir.

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