Profesör açıkladı. Varisten korunmak için 10 öneri

Yaşam tarzları sağlıklı olunup olunmadığını göstermesi bakımından dikkat çekmeye devam ettiriyor.

Bu süreçte kötü yaşam tarzından etkilenilmesi sonucunda ortaya çıkan varisten korunma yollarının Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. İsa Coşkun açıkladı.

İŞTE VARİSTEN KORUNMAK İÇİN 10 ÖNERİ…

-Bir saatten daha uzun süre oturmayın ya da ayakta kalmayın.

-Bol bol hareket edin.

-Soğuk suyla bacaklara duş yapın.

- Bol giysileri tercih edin.

-Topuk yüksekliği 5 cm’den fazla olan ayakkabıları mümkünse giymeyin.

- Günde en az iki litre su tüketin.

- Sigara içmeyin.

-Beslenmenize dikkat edin.

-Varisleriniz varsa ve bununla ilgili şikayetleriniz bulunuyorsa mutlaka kalp- damar cerrahına başvurun.

- Varisleriniz varsa varis çorabını düzenli giyin.

VARİS NEDİR?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir.

Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir.

VARİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bacaklarda mavi mor şişlikler

-Ağrı

-Bacaklarda ağırlık hissi

-Bacaklarda şişlik

-Bacaklarda uyuşukluk

-Kaşınma

-Varisin çeşitleri