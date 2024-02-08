İşte Hemoroide iyi gelen iki kür

Fatih Mehmet Köksoy
İşte Hemoroide iyi gelen iki kür
İşte hemoroide iyi gelen kür...

Hemoroid, makat bölgesindeki damarların şişmesi ve dışarı çıkmasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Halk arasında basur veya mayasıl olarak da bilinir. Hemoroidin tedavisi için bazı doğal bitkiler kullanılabilir. İşte hemoroid için iki bitkisel kür:

MALZEMELER

Taze nane (yarım demet) Kaynar su (500 gram) Zeytinyağı (1 yemek kaşığı)

YAPILIŞI

Taze naneyi yıkayın ve 500 gram kaynar suyun içine atın. 10 dakika kadar kaynatın ve süzün. Nane yapraklarını bir bezin içine koyun ve üzerine zeytinyağı dökün. Bu bez paketini gece yatmadan önce hemoroidli bölgeye yerleştirin ve sabaha kadar bekletin.

MALZEMELER

İncir yaprağı (1 avuç) Su (1 bardak)

YAPILIŞI

İncir yaprağını yıkayın ve bir bardak suyun içine koyun. 5 dakika kadar kaynatın ve süzün. Bu suyu her akşam yatmadan önce için. Hemoroidin ağrısını ve şişliğini azaltmaya yardımcı olur.

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