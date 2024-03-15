'Hep Yek' filmi ile kamera karşısına geçen Berdan Mardini 'Sinemada açığı kapatmaya geldim'

Kaynak: Haber Merkezi
'Hep Yek' filmi ile kamera karşısına geçen Berdan Mardini 'Sinemada açığı kapatmaya geldim'
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini Hep Yek filminde kameralar karşısında geçti. Film hakkında oldukça iddialı konuşan Mardini ‘Sinemada açığı kapatmaya geldim’ ifadelerini kullandı. Mardini son filmi ile kendisine türkücü diyenlerin artık komedyen diyeceklerini aktardı.

Berdan Mardini, yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği 'Hep Yek Aşiret' filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Şarkıcı, başrolünde İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın yer aldığı projede bir ağanın marjinal oğluna hayat veriyor. Mardini'nin konuk olduğu filmdeki fotoğraflar, yapıma dair merakı artırdı.

5 Nisan'da vizyona girecek filmde Mardini'nin yer aldığı sahnelerdeki anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı. Fenomen olan ve izleyenleri her defasında kahkahaya boğan 'Hep Yek' serisinde yer alan Mardini, "Aslında arkadaşlarım hep komik olduğumu söyler. Ben de esprili ve komik olduğumu biliyorum. Bilal Kalyoncu sonunda beni keşfetti ve filmde rol verdi.

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Klip çekimlerinden dolayı kameraya alışığım ama film setinde olmak çok başkaydı. Aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırıyorum.

Rolüm sürprizlerle dolu... Sadece bu filmde kalmayacağım, devamı gelecek. Sektörü çok sevdim. Sürprizlerim devam edecek" dedi.

'AÇIĞI KAPATMAYA GELDİM'

Film hakkında konuşan Mardini, "Seyirciler harika bir film izleyecek. Pandemi sonrasında sinemada bir düşüş oldu. Bu film eski havaya getirecek.

Zaten Cem Yılmaz ve Ata Demirer komedi sektörünün zirvesindeler. Bir süredir onlar da stand-up şovu yapıyor. Baktım sektörde açık var, ben de kapatmaya geldim. Artık, 'Türkücü' değil 'Komedyenler' diyecekler" diyerek, espri yaptı.

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