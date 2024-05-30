Show TV Medya Grup Başkanı ve Show ana haber moderatörü değerli kardeşim Reha Muhtar şöyle derdi:

-“Acı var mı acı?

Önce şu çağrıyı yapayım:

Sevgili Reha, çok özledim dön artık ekranlara…

21 yıllık AKP iktidarının getirdiği noktada başta emeklilerimiz olmak üzere dar gelirli emekçilerimizin durumu vahim hâle geldi.

Gıda fiyatları uçtu ve uçuyor.

Ev kiraları yuva yıkıyor.

Sokaklarda güven içinde yaşamak zorlaştı.

Trafikte magandalar ceza da kural da umursamıyor.

Filenin Sultanlarına özel bir uçak tahsis edilemiyor.

Bakanlar zenginlere bakan, fakirlere bakmayan oldular.

Ekmek aslanın ağzında.

Yıllardır tek bir fabrika kurulamadı.

Yabancı sermaye gelmiyor.

IMF adına Mehmet Şimşek görev yapıyor.

Devlet memurlarına servis araçları çok görüldü, dolmuş ve belediye otobüsüne layık görüldüler.

Bakanlar, bakan yardımcıları, çok maaşlı AKP’li kamu yöneticileri ise lüks araçlarıyla, korumalarıyla geziyor.

Sokak köpeklerinin öldürülmesi için yasa hazırlanıyor.

İthal et hastalıklı çıkıyor.

Siyasi cinayet yargılamasına, siyasi baskı yapılıyor.

Televizyonlarda 2 kelime eden tutuklanıyor ama adı Sinan Ateş cinayetinde geçen kişi hâlâ tutuklanmıyor.

Mafya liderini tutuklayanlar tutuklanıyor. ABK soruşturmasının siyasi, yargı ve bürokrasi ayağına ulaşılması engelleniyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı şekilde cemaatler ile tarikatların hayranı, destekçisi olan ve okullara bunları sokan bakan tarafından tüm itirazlara rağmen onaylanıyor.

Öğretmenler de sağlıkçılar da dövülüyor.

Anayasa çiğneniyor

Yargı siyasallaşıyor

Yetişmiş iş gücümüz Avrupa’ya kaçıyor.

Özetle diyorum ki; Her acının tiryakisi olduk…