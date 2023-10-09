Her geçen gün daha fazla çocuk okula aç gidiyor. Enflasyon çocukların beslenme çantasını da eritti

Dar gelirli vatandaşın belini büken enflasyonun, çocukların beslenme çantasını da erittiğine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, temel gıda fiyatlarındaki bir yıllık artışı ve yarattığı sonuçları Meclis gündemine taşıdı. Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinde dahi bir yılda yüzde 200’ün üzerinde artışlar görüldüğünü kaydeden Emir, “Çocukların beslenme çantası da gittikçe eriyor. Büyüme çağındaki milyonlarca çocuk okula aç gidiyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, son yıllarda artan gıda fiyatlarını ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini Meclis gündemine taşıdı. Okul öncesi öğrenciler için başlatılan ücretsiz yemek uygulamasının depremden etkilenen 11 il dışında sonlandırıldığını hatırlatan Emir, çocukların beslenme çantasındaki ürünlerin fiyatlarında son bir yılda yüzde 200’lere varan artışlar yaşandığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

SAĞLIK SORUNLARI KAÇINILMAZ OLACAK

“Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, özellikle başta kahvaltı olmak üzere tüm öğünlerinde miktar çeşitliliği sağlanmalı ve protein ağırlıklı olmalıdır. Bu besin kaynaklarının başında da peynir ve yumurta gibi gıdalar gelmektedir. Ancak, ülkemiz ekonomisindeki kötü gidişatla birlikte milyonlarca aile, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, bir yandan da sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamaktadır. Bu durum çocukların gelişimini de olumsuz şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu durumun böyle devam etmesi halinde çocuklarda gelişme geriliği, beslenme yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, boy kısalığı, vitamin eksikliğine bağlı gece körlüğü gibi hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

SÜTÜN FİYATI YÜZDE 169 ZAMLANDI

Çocukların beslenme çantasında olması gereken yumurta, süt, peynir gibi gıdaların fiyatlarında son bir yılda yüzde 200’e varan artışlar görülmektedir. Şöyle ki, vatandaşa ucuz gıda sunmayı amaçlayan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürünlerinde dahi benzer artışlar ortaya çıkmıştır. Tarım Kredi’de bundan tam bir yıl önce 25 TL’ye satılan 500 gram beyaz peynir bugün yüzde 130 artışla 58 TL’ye ulaşmıştır. Yumurtanın adet fiyatı da yaklaşık yüzde 80 artışla 1.6 TL’den 2.7 TL’ye fırlamış, 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı da yüzde 169 oranında artışla 13 TL’den 35 TL’ye yükselmiştir. En çok artış görülen ürünlerden biri de yüzde 238 oranıyla siyah zeytinde görülmüştür. 2022 yılında 13 TL’ye satılan 500 gram siyah zeytinin bugünkü fiyatı 44 TL’dir. Oysa ki, memur maaşları ile asgari ücretteki artış aynı oranda olmamış, hatta bu zamların yakınından bile geçememiştir.”

MEB’İN DE SORUMLULUKLARI VAR

Ekonomik sıkıntıların çocukların sağlıklı gelişimine engel olmaması gerektiğini ve bunun için Milli Eğitim Bakanlığının da sorumluluklarının bulunduğunu hatırlatan Emir, Bakan Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti: “Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yapılmakta mıdır? Okul öncesi çocuklar için başlatılan ücretsiz beslenme uygulaması, deprem bölgesi dışındaki illerde neden sonlandırılmıştır? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik okullarda beslenme desteğinin başlatılmasına yönelik bir uygulama planlanmakta mıdır?”