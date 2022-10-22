Karıncayı hiç bu kadar yakından görmediniz. Yüzünü görenler gözlerine inanamadı

Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.
Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, 'Karınca' fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.
5-X objektif lens ile Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.
Korku filmi sahnelerini andıran karede karıncanın sinirli ve gergin görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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