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Örümceğin zalimliğini ve yüzünü hiç bu kadar yakından görmediniz

Gazeteci Sedat Kaya zıplayan örümceğin zalimliğini fotoğrafladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:32
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Gazeteci Sedat Kaya zıplayan örümceğin zalimliğini fotoğrafladı

Örümceğin zalimliğini ve yüzünü hiç bu kadar yakından görmediniz
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Doğada birçok türü bulunan örümceklerin yüzleri insanlar tarafından merak ediliyordu.

Evlerin çevrelerinde en sık görünen örümcek türlerinden olan zıplayan örümceğin, hem yüzünü hem de zalimliğini gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı.

Makro çekimler yapan Sedat Kaya, bir zıplayan örümceğin yabani arıyı avladığı anları fotoğrafladı. 

İşte örümceğin zalimliği:

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