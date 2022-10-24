Örümceğin zalimliğini ve yüzünü hiç bu kadar yakından görmediniz

Doğada birçok türü bulunan örümceklerin yüzleri insanlar tarafından merak ediliyordu.

Evlerin çevrelerinde en sık görünen örümcek türlerinden olan zıplayan örümceğin, hem yüzünü hem de zalimliğini gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı.

Makro çekimler yapan Sedat Kaya, bir zıplayan örümceğin yabani arıyı avladığı anları fotoğrafladı.

İşte örümceğin zalimliği: