Her sabah aç karnına bir kaşık için. Mavi ve siyah varisleri yok ediyor

Her sabah aç karnına içilen 1 çay kaşığı çörekotu yağının mavi ve siyah varisleri yok ettiği ortaya çıktı.

Reyhan Altay Aşan
Her sabah aç karnına bir kaşık için. Mavi ve siyah varisleri yok ediyor

Varisler, bacaklarda şişkin ve koyu renkli damarlar olarak görülen bir sağlık sorunudur. Varislerin oluşmasının temel nedeni, bağırsakların düzensiz çalışmasıdır. Bu yüzden, varisleri önlemek veya tedavi etmek için beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek önemlidir.

Varislerin tedavisi için neler yapılabilir, varisler nasıl geçer?

Varislerin tedavisi için, birçok insanın merak ettiği “Varisler nasıl geçer?” sorusuna cevap arıyoruz.
Varislerin iyileşmesi için, mide ve bağırsak sağlığını korumak, karaciğer ve kan damarlarını temizlemek gerekir. Bunun için de, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni uygulamak, bol su içmek, lifli gıdalar tüketmek, tuz ve şekerden uzak durmak faydalı olacaktır. Ayrıca, dar ve sıkı giysilerden kaçınmak, bacakları yüksekte tutmak, düzenli egzersiz yapmak da varisleri önlemeye yardımcı olur.

VARİS İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Varislerin tedavisine destek olmak için, bazı doğal çözümler de deneyebilirsiniz. Bunlardan bazıları şunlardır:

Her sabah aç karnına 1 çay kaşığı çörekotu yağı içmek, kan dolaşımını düzenler ve varisleri azaltır.
Isırgan otunu ezerek sirke ile karıştırın, varisli bölgeye ve basura sürün ve bir bezle sarın, 4-5 saat bekletin. Bu karışım, iltihabı ve şişliği giderir.

Elma sirkesini bir pamukla varisli bölgeye sürün ve 30 dakika bekletin, sonra durulayın. Bu işlemi günde iki kez yapın, varislerin görünümünü iyileştirir.

Sarımsak, zencefil ve limonu rendeleyin, bir kavanoza koyun ve üzerine zeytinyağı ekleyin, bir hafta bekletin. Bu karışımı varisli bölgeye masaj yaparak uygulayın, kan damarlarını güçlendirir.

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