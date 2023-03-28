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Her seçimin vazgeçilmez AKP adayı İbrahim Tatlıses yine aday oldu

Memleketi için her hizmete hazır olduğunu ifade eden Tatlıses, "Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:04
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Her seçimin vazgeçilmez AKP adayı İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'dan aday adayı oldu

Her seçimin vazgeçilmez AKP adayı İbrahim Tatlıses yine aday oldu
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14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken milletvekili başvuruları da hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi yorumları ve görüşüyle de adından söz ettiren İbrahim Tatlıses de adaylık başvurusunda bulundu.

5. KEZ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

Geçmişte 4 defa AKP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Tatlıses aday adaylığı başvuru belgelerini AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

Aday olduktan sonra ilk açıklamasını yapan Tatlıses şunları söyledi

''AMACIM ŞANLIURFA'YA YENİ BİR SOLUK GETİRMEK''

''Urfa’ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa’m için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa’ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum.''

''Yine diyorum ben Şanlıurfa’ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa’ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiç bir hemşehrimini yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa’ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa’nın sorunlarını cesurca dile getireceğim.''

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