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İbrahim Tatlıses'in siyaset yorumu ''Türkiye 'Tırşik aşına'' dönmüş

2023 seçimleri için memleketi olan Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yapan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:52
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''Türkiye 'Tırşik aşına'' dönmüş. İbrahim Tatlıses'in siyaset yorumu

İbrahim Tatlıses'in siyaset yorumu ''Türkiye 'Tırşik aşına'' dönmüş
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Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi görüşüyle de sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı konuşuluyor. Tatlıses'in son paylaşımı ise gündem oldu.

"SİYASET TABİRİ CAİZSE TIRŞİK AŞINA DÖNMÜŞ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seçim çağrısı yapan İbrahim Tatlıses, "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TIRŞİK NEDİR?

Tırşik doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığıdır. Çok zehirli bir bitkidir, çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır.

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