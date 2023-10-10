Meryem Üzerli'nin yeni pozları olay oldu. Ünlü fotoğrafçıya modellik yaptı

Fotoğrafçı Cem Talu'nun yaptığı çekimlerde Meryem Üzerli'nin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu. Cem Talu ve Meryem Üzerli'nin ortak paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
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Fotoğrafçı Cem Talu, Meryem Üzerli ile fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. İki sanatçı fotoğrafları ortak paylaşım yaptı.
Fotoğrafçı Cem Talu'nun yaptığı çekimlerde Meryem Üzerli'nin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu. Cem Talu ve Meryem Üzerli'nin ortak paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.