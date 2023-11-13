Ünlü modelin galada fermuarı patladı

Ünlü sunucu ve model Chrissy Teigen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir galada elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı.

Ünlü modelin galada fermuarı patladı

John Legend ile mutlu giden evliliğini geçtiğimiz aylarda dördüncü çocuk ile taçlandıran model ve sunucu Chrissy Teigen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir galada elbisesiyle uğraştı.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Teigen'ın terci ettiği siyah, askısız ve ön kısmında çapraz olarak uzanan süslü bir çiçek aksesuarı bulunan elbisesinin fermuarı patladı.

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Güzel modelin elbisesindeki sıkıntı, kırmızı halıda yürüyüp galanın devam ettiği mekanın içine girdikten sonra gerçekleşti.

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Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Chrissy Teigen, talihsiz olayı "Oh lol" notuyla paylaştı.

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GECEYE DEVAM ETTİ

42.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yırtılan fermuarı yüzünden açıkla kalan sırtını paylaşan Chrissy, bu durumun etkinliğin tadını çıkarmasına engel olmasına izin vermeyerek galada çektiği fotoğraf ve videoları gece boyunca yayınlamaya devam etti.

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