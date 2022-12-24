Herkes bu çiftçinin korkmadan söylediklerini konuşuyor! Ülkenin durumunu bilimsel olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Vatandaşlar, yeni, asgari ücretin geçim sıkıntılarına çözüm olmayacağının altını çiziyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoda konuşan bir çiftçi, ülkenin durumunu çarpıcı sözlerle anlattı. Söz Vatandaşta adlı YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşan çiftçi, vatandaşların geçim sıkıntısını bilimsel verilerle anlattı. Ülkenin geldiği durumun sorumlusunun AKP iktidarı olduğunun altını çizen vatandaş, “20 senedir mahvettiler, hâlâ oy veriyorlar. Adam olana çok bile. Memleket savaşta. Arabaların değişmesi lazım. Yılbaşı geldi; Cumhurbaşkanı kötü arabaya mı binecek? Niye 13 uçakla kalsın, 15 uçağı olsun adamın. Değmez mi, değer. Bu millete az bile; vallahi iyi yapıyorlar. Simit, poğaça yiyoruz, çaycıya giremiyoruz. Süründüğümüz halimize bak! 15 sene önce tavuk döner mi vardı, yoktu. Tavuğu kim yer bizim kültürümüzde? Tilki yer. Tilki nedir bizim kültürümüzde? Hırsız hayvan. Tavuk döneri yiyenler de hırsızları besleyenlerdir. Bizim nereden nereye geldiğimizi insanlar göremiyor” şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLERLE ANLATTI

Sokak röportajında konuşan çiftçi Almanya’nın yaptığı bilimsel araştırmalardan yola çıkarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Almanya 2. Dünya Savaşı öncesi en çok bilimsel araştırma yapan ülkeydi. Türkiye’deki insan dışkısını bile adam tahlile gönderiyor. Gelen sonuç şudur: Bunlar, tahılla beslenen kişilerdir. Tahılla beslenenlerin ne vücut ne de akıl sağlığı yerinde olmaz. 1915 yılında bu garantilemiştir. Bugün iktidarımıza baktığımızda 13 milyondan fazla insanı sadakaya muhtaç etmişler. Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce diyor ki ‘Biz daha fazla insanımıza yardım yapacağız.’ Yani ‘Daha fazla insanı sadakaya muhtaç edeceğiz’ diyor. Sosyal yardımların ilk örneği makarna; yani tahılla beslenmek. Tahılla beslenen insanların aklı yerinde olmaz. Güney Afrika’da Nelson Mandela denen adam 1992’de başa geçene kadar Güney Afrika’da zencilerin kırmızı et yemesi yasaktı. Akıl sağlığı yerinde olmasın diye. Türkiye’de gıdayla oynan oyun kadar hiçbir yerde oyun oynanmadı. Bugün doğan 10 çocuktan 3’ü kısır doğuyor. Türkiye’deki 28-30 yaşlarındaki genç erkekler kısırlaşıyorlar. Gençlerin cinsel aktiviteleri ile oynuyorlar. Türkiye’de satılan kondom miktarından bunları çıkarmak son derece doğal. Hastanelerin çocuk bölümleri kanser olmuş yüz binlerce çocukla dolu.”