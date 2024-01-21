Herkes bu golü konuşuyor. Kimi şike diyor. Kimi normal pozisyon

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantajı geri çevirmedi.

Trabzon deplasmanında 1 golü de sayılmayan Galatasaray 5-1'lik farklı galibiyetle puanını 54'e yükseltti.

Galatasaray'ın golleri 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Trabzonspor'un golünü ise 79. dakikada Enis Destan attı.

FENERBAHÇELİ HESAPLAR PAYLAŞTI

Maç sonrası Fenerbahçeli fanatik sosyal medya hesapları Galatasaray'ın Zaha ile bulduğu 2. golün videosunu paylaştı.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından ağlara giden Zaha'nın şutunun videosu "Uğurcan Çakır Metin Oktay'dan daha büyük gslidir. Neden mi?" mesajıyla paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray bu galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçta yenilmedi.

Sarı kırmızılı takım bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor ise ligde 6 maç sonra kaybetti.

ZAHA YILDIZLAŞTI

Maçta 2 gol ve 1 asistle parlayan Zaha, bu sezon 9 gol ve 4 asist yaptı.

Son maçlarda yaptığı asistlerle dikkat çeken Kerem Demirbay da Zaha'nın ikinci golünde asist yaptı.