Galatasaraylılar 1-1'lerini üzmedi!

Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçı; iki Galatasaraylı oyuncu Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu'yu karşı karşıya getirdi.

Stade Laurent Pokou’da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fas'ın golünü Achraf Hakimi atarken, Hakim Ziyech asisti yapan isim oldu.

Demokratik Kongo’nun­ golcüsü Cedric Bakambu ise 41. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Kongo'nun sayısı Silas'tan geldi.

Hakim Ziyech 73 dakika sahada kaldı, Bakambu 52. dakikada kenara geldi. Beşiktaşlı Masuaku ise Kongo'da 90 dakika forma giydi.

Bu beraberlikle Fas 4 puana, Kongo 2 puana ulaştı.