Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetinin altından Fenerbahçe çıktı

Karadeniz'de hava yağışlı.

Rüzgar kuzey batıdan, orta şiddetli.

Papara Park'ta Trabzonspor ile Galatasaray puan savaşında.

Ama gözler daha çok Galatasaray'da.

Lider Fenerbahçe Kadıköy'de 2 puan bıraktı ya.

Galatasaray'a fırsat doğdu.

Fırsat rüzgara benzer. Başarı o rüzgarı geçerken tutmaktır.

Kaçırır mı bu fırsatı

Galatasaray?

Kaçırmadı.

Trabzonspor'u tam 5 golle yenmeyi başardı.

Oysa eksiği hala çoktu.

Icardi yedekte, Oliveria sakat, Ziyech ve Bakambu Afrika'da, yoktu.

Ama aklını, becerisini ve kalitesini koydu sahaya, kazanmayı başardı.

Üstelik Trabzonspor coşkulu başlamıştı maça.

Baskı kurmayı, gole ulaşmayı çok istedi ama Galatasaray'a kafa tutacak gücü yoktu.

Özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklar, ligin en iyi savunmasını geçecek beceriyi üretemedi.

Trabzonspor'un bu coşkusu sadece 10 dakika sürdü.

Sonra saman alevi gibi söndü.

O dakikadan itibaren Galatasaray ele aldı üstünlüğü.

Geçmiş maçlardaki gibi önde basmadı ama akıllı, disiplinli, ne yaptığını bilen ve kanatları çok iyi kullanan bir futbol sergiledi.

Trabzonspor'un kaptırdığı toplarda çok hızlı indiler rakip ceza alanına.

Zaha'nın golü ve yarattığı tehlikeli atakların çoğu kanatlardan, hızlı çıkışlardandı.

13. dakikada Nelsson'un pası, Barış Alper'in koşusu ve asisti, Zaha'nın da gol vuruşu aklın ve kalitenin ürünüydü.

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray maça daha da ağırlığını koydu.

Mertens'in kafa şutu üst direkte patlamasa, devre iki golle sona erecekti.

2. yarıda yenilgiden kurtulmak amacıyla Galatasaray kalesine yüklenmeye çalışan Trabzonspor savunmada açıklar vermeye başladı.

Geride geniş alan bıraktı.

Bu Galatasaray için günün 2. fırsatıydı.

Kaçırır mı?

Bunu da kaçırmadı.

Golleri arka arkaya sıraladı.

Zaha (Dk.61) ve Kaan Ayhan'ın (Dk.64) 3 dakikada attığı 2 golle farkı 3'e çıkardı.

Trabzonspor 78.dakikada Enis'in golüyle az da olsa umutlansa da, bu umut kısa sürdü.

80'de Kerem Aktüroğlu Trabzon kalesine öyle bir füze yolladı ki, Bordo Mavililerin zayıf umutlarını Papara Park çimlerine gömdü.

Sın dakikada da Kerem Aktürkoğlu kendisinin 2'nci, takımının 5'nci golünü attı.

Maçın en iyileri bence Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'di.

Sonuçta Galatasaray zor deplasmandan 4 golle 3 puan çıkararak zirvede Fenerbahçe'yi yakaladı.

Sanıyorum bunda en büyük pay Fenerbahçe'nin verdiği dopingdi.