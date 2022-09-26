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AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.

AKP'ye yakın karikatür dergisi Misvak, sosyal medyada "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazanır" anketi yaptı. Erdoğan yüzde 28 alınca dergi apar topar anket sildi. Gerekçe olarak Özgür Demirtaş gösterildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 07:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ankette çıkmadı apar topar siteden kaldırıldı. AKP'ye yakın dergi yaptı

AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
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Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine sayılı zaman kala anket şirketlerinin yanı sırar bazı yayın organları da sosyal medyası üzerinden anketler düzenlemeye devam ediyor.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen karikatür dergisi Misvak, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır anketi yaptı. Dergi takipçilerine "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu" diye sordu.

 Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise, takipçilerine  "Arkadaşlar Misvak denen... neyse bir anket yapmış. Oy vermek ister misiniz?" diyerek Misvak'ın anketini paylaştı.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sonrasında dergi, ankette yüzde 73 Kılıçdaroğlu, yüzde 28 Erdoğan çıkınca anketi apar topar sildi. 

Misvak Caps adlı sayfa gerekçe olarak ise ekonomist Özgür Demirtaş'ı gösterdi. 

AKP'ye yakın Misvak, apar topar anketi silmesinin ardından gündem oldu.

Misvak Caps şu açıklamayı yaptı:

"Son 1 saate reisin yüzde 76 önde girdiği ankete (100 bin oy) Özgür Demirtaş'ın trol ordusu ile sabote edilen anket gerçeği yansıtmadığı için kaldırılmıştır. Sandıkları da sabote edemeyeceğiniz için sevinciniz beyhude!"

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