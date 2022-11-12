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AFAD 24 ilin kent merkezinden fay geçtiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer  "Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:49
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Kent merkezinden fay geçen 24 il var. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) açıkladı 

AFAD 24 ilin kent merkezinden fay geçtiğini açıkladı
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Medyaradar'ın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer deprem konusunda önemli açıklamalarda bulundu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, ülke genelinde yılbaşından bu yana meydana gelen yaklaşık 17 bin depremin 2 bininin son bir ayda yaşandığını söyledi.

Sezer, Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Graben Sistemi olmak üzere 3 ana fay hattı ile 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti. 
Aktif fayların, Türkiye'nin neredeyse her noktasında deprem riski oluşturduğunu vurgulayan Sezer, bunların hepsinin 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.

Sezer, Türkiye'de yılda ortalama 24 bin deprem olduğunu aktararak, "2022'de, bugüne kadar 17 bin civarında ve son bir ayda 2 binin üzerinde deprem ölçümlemesi yapıldı. O da bu coğrafyada depremlere ne kadar maruz kaldığımızı gösteriyor." dedi.

İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

AFAD'ın hem Türkiye hem de komşu ülkelerdeki depremleri anlık olarak takip ettiğini söyleyen Sezer, "Bütün illerimizde 1443 deprem istasyonumuz var. Avrupa'da istasyon sayısı bakımından 2'nci sıradayız. Çok aktif şekilde ölçümlemeleri yapıyoruz. Bizim deprem takip yerimiz var. Orada da arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışma ve çözümlemeler yapıyor. Anlık olarak herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.
Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

11 AYDA 17 BİN DEPERM OLDU

Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın da Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi arasında yaklaşık 400 kilometre uzunluğu bulunuyor. Ege Bölgesi Graben Sistemi olarak adlandırılan fay sistemi ise Batı Anadolu'da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor.

Türkiye'de son bir ayda meydana gelen 2 bini aşkın depremden 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükte oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 11 Ekim'de yaşanan depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana yaşanan yaklaşık 17 bin depremin 128'i, 4 ve üzeri büyüklükte meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler çoğunlukla Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl, Erzurum, Kars ve Van civarında yoğunlaştı.

Ayrıca Türkiye ve yakın çevresinde 1900'den bugüne kadar 6,5 ve üzeri büyüklükte 85 deprem meydana geldi. Bunlardan 20'si ülkede ciddi can ve mal kaybına neden oldu.

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