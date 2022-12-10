Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak

İbrahim Tatlıses ve DP'li Cemal Enginyurt arasındaki atışma devam ediyor. Tatlıses'e partisinin bir toplantısında 'Oxford' göndermesi yapan Enginyurt hemen ardından da 6 yaşında evlendirilen H.K.G üzerinden Tatlıses'le bir atışma yaşadı.

Tatlıses Twitter hesabından Enginyurt’a yönelik, “Cemal Enginyurt 6 yaşındaki çocuğu savunurken ciğerimi parçaladın. Eğitim herkesin hakkı ancak genç yaşta hayatın omuzlarımıza yüklediği yüklerle boğuşurken, bana ve BAŞKANIMIZA yakışmayan konuşma yapmışsın. Var git işini yap onu da yapamazsan gel sahnede iş vereyim darbuka çal.” ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN SERT YANIT

Tatlıses'in bu sözleri üzerine herkes DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ne diyeceğini merak ediyordu. Enginyurt, Twitter hesabı üzerinden şunları söyledi:

"İbrahim Tatlıses güya bana cevap vermiş. Hatta işim yoksa yanında darbuka çalmamı teklif ederek beni küçük düşürmek istemiş. Okul kaçağı İbo. Darbuka çalmak sanatı gerektirir, saygı duyulur.

İbo, esas sen ne iş yaparsın taklacı? Aklımın ZEKATINI versem sana kırk yıl yeter."

ENGİNYURT 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Enginyurt sosyal medya hesabından 6 yaşında cemaat müridi ile evlendirilen evlendirilen H.K.G. ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Adınız Hiranur Vakfı veya başka bir isim olmuş hiç fark etmez." diyen Enginyurt "6 yaşında ki bir çocuğa, 6 yaşında ki bir sabiye, 6 yaşında ki bir suçsuza, 6 yaşında ki bir evlada nasıl kıydınız? Ulan siz!sapık ötesi bir ŞEREF YOKSUNU PİSLİKSİNİZ. Alayınızın Allah belasını versin. YAZIKLAR OLSUN." ifadelerini kullandı.