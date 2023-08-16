Herkes İstanbul depremi hazırlıklarına odaklandı. Korkutan açıklama Karadeniz için geldi

Türkiye’de yaşanan 6 şubat depreminden sonra ordu’da riskli binalar için denetim çalışması yapıldı. Buna göre Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki 47 bin binanın 13 bin 250'sinde yapılan incelemede, 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi.

Herkes İstanbul depremi hazırlıklarına odaklandı. Korkutan açıklama Karadeniz için geldi

Kahramanmaraş depreminden sonra 10 ilimizde yüzlerce bina yıkılmış binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bu depremden sonra Ordu’da afetlere hazırlıklı şehir kurma amacıyla bir proje yürütülüyor.

13 BİN 250 BİNADAN 9 BİN 886'SI RİSKLİ

Milli gazete’nin haberine göre; Ordunun 3 ilçesinde yapılan çalışmada 13 bin 250 bina incelendi. 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilirken, 204 binada ise kiriş ve kolonlara müdahale edildiği belirlendi.

YÜZDE 20'Sİ TAMAMLANDI

İl genelindeki binaların yüzde 20'sinde çalışmalar tamamlanırken, diğer yapılarda ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

"YÜZDE 70'İ RİSK OLUŞTURUYOR"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, kentte incelemede bulunulan binaların yüzde 70'inin risk oluşturduğunu belirtti. İl genelinde titizlikle çalıştıklarını söyleyen Güzel,

"İlimiz 3'üncü derece deprem bölgesi ve aynı zamanda da üst bölgelerimiz Mesudiye, Akkuş, Korgan bölgesi Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan geçmesi nedeniyle, şehrimizde, nasıl bir yapı stokumuzun olduğunu, binaların hangi aşamada olduğunu belirlemek için çalışma başlattık. Şehrimizi afetlere nasıl dirençli hale getirebileceğimiz noktasında titiz bir çalışma yürüttük.

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