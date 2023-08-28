AKP'li belediye bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı. İBB depremde felaket olur demişti

İstanbul’da AKP’li Güngören ilçe belediyesi İBB’nin “depremde felaket yaşanır” uyarısını dikkate almayarak bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı.

AKP'li belediye bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı. İBB depremde felaket olur demişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “İlk depremde felaket yaşanır” uyarılarına rağmen AKP’li Güngören Belediyesi’nin, bataklık zemine yaptığı konut projesi kapsamında inşa edilen 84 daire satışa çıkıyor. Güngören Belediyesi, 2011 yılında Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle kamulaştırdı.

BELEDİYE HİZMET ALANI YAPACAĞIZ DİYE KAMULAŞTIRIP İMAR PLANINI DEĞİŞTİRDİLER

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, ancak daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı ‘konut ve ticaret alanı’ olarak değiştirildi. Güngören Belediye Başkanlığı’nın belediyeye gelir elde etmek için inşa ettiğini söylediği konutlar resmi gazetede yayımlanan ilanla satışa çıkarıldı.

84 adet daire, 3 ile 8 milyon TL arasında değişen muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile satılacak. İhale 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

RANT CAZİP GELDİ

Kamulaştırılan arazinin sahiplerinden biri de AKP’li Güngören Belediyesi’ne, 4 Temmuz 2022 tarihinde dava açtı. Dava dilekçesinde, AKP’li belediyenin 5 milyon 454 bin TL’ye kamulaştırdığı araziye yaptığı konut projesinden en az 428 milyon TL gelir elde edeceği belirtildi.

HUKUKA AYKIRI

İstanbul 3. İdare Mahkemesi ise AKP’li belediyenin araziyi “belediye hizmet alanı” yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırdığı, ancak “konut ve ticari alan” inşa ettiğini vurgulayarak “yapı ruhsatlarının” hukuka uygun olmadığını ve ruhsatların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İlgili Haberler
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini
Alman uzmanlardan Marmara depremi uyarısı: Korkutan İstanbul detayı
Herkes İstanbul depremi hazırlıklarına odaklandı. Korkutan açıklama Karadeniz için geldi
Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden milyonluk türbe gezisi ihalesi Güncel
AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden milyonluk türbe gezisi ihalesi
Bayern Münih Harry Kane'in golleriyle kazandı Spor
Bayern Münih Harry Kane'in golleriyle kazandı
Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı Güncel
Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı
Napoli yine kazandı Juventus bir puanı zor kurtardı Spor
Napoli yine kazandı Juventus bir puanı zor kurtardı
Zonguldak'ta iki grup arasında yumruklu kavga Güncel
Zonguldak'ta iki grup arasında yumruklu kavga
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü Güncel
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü