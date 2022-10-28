Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu



CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzun süredir tartışılan cumhurbaşkanlığı adaylığına dair CHP içinden gelen açık destek yerini “izle ve gör” yaklaşımına bırakıyor.



Uzun süre “Adayımız Kılıçdaroğlu” diyen CHP’li bazı isimler dahi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimalini reddetmiyor. Öte yandan altılı masanın adayı belirlemek için anket düzenlemeye hazırlandığı belirtiliyor.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun gezileriyle birlikte açıklamaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Vaatleri ve sosyal medyada yayınladığını videolarda kullandığı "ben" dili de bu beklentileri büyütmüştü. CHP içindense gerek açık kimlikle gerekse kulis haberlerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına işaret ediliyordu.



CHP’nin de olduğu altılı masanın önemli aktörü İYİ Parti’nin lideri Meral Akşener ve partinin kurmaylarıysa Kılıçdaroğlu’na ‘saygı duyduklarını, ama adayın kazanacak bir isim olması’ yönünde görüşlerini açıklamıştı. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden de benzer açıklamalar gelmişti. Partiler İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını reddetmemişti.



KAPSAYICI ANKET DÜZENLENECEK

Diken’in edindiği bilgilere göre altılı masa ilerleyen aylarda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlanıyor.



Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre farklı şirketler üzerinden yürütülecek çalışmalarda yer alacak isimlere ve tarihlerine liderler karar verecek. Anket sonuçlarının liderlere ulaşması ve koalisyon mutabakatının sağlanmasının ardından da adayın belirlenmesi için son adımlar atılacak.



Masanın anket çalışmalarına 2023’te başlaması bekleniyor.



"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI CİDDİ BİÇİMDE KONUŞULUYOR"

Öte yandan altılı masanın 2 Ekim’de CHP’deki toplantısı ve Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi sonrası CHP liderinin olası adaylığına ilişkin tartışmalar yerini sessizliğe bıraktı.



CHP’li kaynaklara göre bu sessizliğin sebebi yalnızca Kılıçdaroğlu’nun altılı masa ve adaylık konularında açıklama yapılmaması talimatıyla ilişkili değil. CHP’lilere göre parti içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda "izle ve gör" politikası öne çıkıyor.



Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destekleyen bazı isimlerse İmamoğlu’nun adaylığını net şekilde reddetmiyor.



Partinin İstanbul il örgütü ve İmamoğlu’nun çalışma arkadaşları da İmamoğlu’nun adaylığı ihtimalinin son dönemde "ciddi biçimde" konuşulmaya başladığını aktarıyor. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde olası adaylığın nasıl formüle edileceği tartışıldığı belirtiliyor.



CHP’Lİ İSİM: VAZGEÇEBİLECEĞİNE İŞARET

Diken’e bilgi veren CHP’li isimler anket çalışması fikrini doğrularken, Kılıçdaroğlu’nun isminin de ankette yer alıp almayacağı noktasında farklı görüşler olduğunu söyledi. CHP’li bir isim ‘ana muhalefet partisi liderinin, partisinin belediye başkanlarıyla aynı ankette yer almasının partinin kurumsallığını sarsacağını’ düşünüyor. Kaynağa göre bu anket fikri aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık fikrinden vazgeçebileceğine’ işaret ediyor.



CHP’li kurmay, “Parti içinde elbette hala genel başkanımızın adaylığını gönülden isteyenler var. Yorum yapmaktan kaçınılsa da Ekrem beyin de adaylığı ihtimalinin yükseldiğini görüyorum.” diyor. Kurmay, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması halinde altılı masa için “Koalisyon tartışmalarına farklı yansımaları olacaktır.” görüşünü paylaşıyor.



"KAZANACAK ADAY" TARTIŞMASI: YAVAŞ DA OLABİLİR

Geçen aylarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının "kesinleştiğini" söyleyen bir başka CHP’li isim de adaylık tartışmalarına "temkinli yaklaşmayı" tercih ediyor.



İmamoğlu’yla birlikte Yavaş’ın da adaylık şansını ‘yüksek’ gördüğünü söyleyerek ‘kazanacak aday’ tartışmasının partileri içinde de karşılık bulduğunu belirtiyor.



KILIÇDAROĞLU MASAYI İŞARET EDİYOR

Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü kampanyanın adaylığa işaret ettiğini düşünen CHP’lilerse “Bu noktadan farklı bir yere gidilecekse bunun topluma izahında dikkatli dil kullanılması gerekir.” diyor.



Kılıçdaroğlu ise kendisine parti kurmaylarından gelen bu yöndeki sorular karşısında masayı işaret ettiği iddia ediliyor.