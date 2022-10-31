Kılıçdaroğlu Londra'da finans buluşmaları yapacak. Orhan Uğuroğlu bildirecek Yeniçağ anında duyuracak

YENİÇAĞ - Orhan UĞUROĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ardından uluslararası ziyaretlerinin ikinci durağında dünyanın en önemli finans merkezi İngiltere’yi ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu önemli gezisini adım adım izleyecek, yapacağı temasları ve gelişmelerin perde arkalarını paylaşacağım.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak adlandırılan Brexit süreci sonrası dünyada teknoloji ve finans alanında en önemli merkez olma özelliğini sürdüren Londra’da 2-3-4 Kasım tarihlerinde Kılıçdaroğlu ve kurmayları yoğun bir program gerçekleştirecek.

Yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere, Türkiye'ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişini sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek, toplantılar yapılacak.

Hedef kuşku yok ki Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı için Türkiye en güçlü şekilde hazırlamak.

Bu çalışma program ile ülkeye temiz ve üretken yatırım kaynaklarını çekmenin zeminini oluşturmayı hedefleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin büyümesi ve gelirin tabana yayıldığı bir sistemin tesis edilmesi için çok önemli hazırlıklar yapıyor.

Türkiye’nin finans ve yatırımlar açısından sorunlarını bilen ve çözüm üretecek projeleri seçin öncesi bir bir açıklayacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amerika ziyaretinde, ülkemizin dünyaya kazandırdığı, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla çığır açan isimler ve çeşitli alanlarda öncü kuruluşların temsilcileri ile buluştu.

Bu görüşmelerde ülkemizin içinde bulunduğu sürecin nasıl aşılacağı, güncel bilimsel ve sosyal gelişmeler paylaşıldı ve dünyanın en önemli beyinlerinin katkıları istendi.

“Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı” vizyonu çalışmaları kapsamında bilim insanlarıyla yapılan verimli görüşmelerin yanı sıra, güncel finans dünyasının etkili kurum ve kişileriyle de bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Bankası yöneticilerinden, yeni nesil ödeme sistemlerinin de yer aldığı dijital sektör paydaşlarına kadar geniş yelpazede verimli toplantılar gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun programı kapsamında iklim krizi ile mücadele ve insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları, düşünce kuruluşları, yatırımcılar ve sektör birlikleriyle çalışma toplantıları yaptı.

Gençlere büyük önem veren ve Amerika programı boyunca öğrencilerle de buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en parlak bilim ve düşünce insanlarıyla

Türkiye’nin geleceğine dair ortak hayalleri ve hedefleri konuştu.

Türkiye’nin Aydınlık Beyinleriyle Düzenli Görüşmeler

Basına ve kamuoyuna açık biçimde gerçekleşen toplantıların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de önemli bilim, düşünce, finans ve düşünce insanlarıyla düzenli görüşmeler yaparak onların katkılarını da alıyor. Farklı sektör ve alanlarda çalışmaların yapıldığı odak grup toplantılarında dünyaca ünlü bilim ve düşünce insanları ile görüş alışverişi yapıyor. Bu çerçevede çok sayıda önemli isimle buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu şartları aşmak için seferber edecek.

Yeni teknolojiler ile yeşil (doğa dostu) – adil dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ile buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Temasları esnasında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli vurgular yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde ülkemize gelecek olan nitelikli ve temiz yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla birlikte değerlendirecek. Bu görüşmelerde ülkemizin potansiyeline uygun, istihdama, teknolojik dönüşüme ve iklim dostu gelişmeye yatırım atmosferini sağlayacak köklü değişime dair bakış açısını paylaşacak.

