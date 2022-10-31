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Kılıçdaroğlu ülkücülerle buluştu. Bozkurt Kemal sloganları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen “21. Yüzyılda Milliyetçilik” konulu toplantıda dün bir grup ülkücü ile buluştu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:53
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücülerle buluştuğu toplantıda bozkurt Kemal sloganları atıldı

Kılıçdaroğlu ülkücülerle buluştu. Bozkurt Kemal sloganları
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Ankara'da düzenlenen toplantıda ülkücüler, toplantı salonunun girişinde Kılıçdaroğlu’nu “Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz” ve “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla karşıladı.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu konuşurken katılımcılar tarafından “Bozkurt Kemal” sloganları atıldı.

TOPLANTI KATILIMCILARINDAN MESAJLAR:

Gökşen Ulukuş: “Kalkınmacı, anti emperyalist ve milli birlik çerçevesinde gelişecek olan 21. Yüzyılda Milliyetçilik üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”

Feride Duygu Bahadır: “21.Yüzyılda Milliyetçilik Toplantısına katıldık. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

ERDOĞAN TOPRAK'TAN PAYLAŞIM VE AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu ile birlikte toplantıya katılan Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak etkinlikle ilgili paylaşımda bulunarak şöyle konuştu: 

"Ankara’da Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri ile buluştuk. Sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerimizin paylaşıldığı verimli bir toplantı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."  

ETKİNLİK BASINA KAPALIYDI

Toprak ayrıca etkinliğin basına kapalı olduğunu ifade ederek “Gönüllülerin organize ettiği bir toplantıydı. Genel Başkan da bir konuşma yaptı” dedi.

12 EYLÜL’DE DE ÜLKÜCÜLERLE BULUŞMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen “Önce Türkiye” başlıklı toplantıda ülkücü camiada tanınan isimlerle buluşmuştu. 12 Eylül’deki toplantıda “Bozkurt Kemal” sloganları ile karşılanan Kılıçdaroğlu, "Bizim oturup, birleşmemiz, konuşmamız lazım" diye konuşmuştu. Toplantıda bir konuşma yapan eski MHP’li Selim Kaptanoğlu “Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

 

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Hakan Beycan
31.10.2022 17:36
Yanina bozkurt Sezgin (Tanrikulu) ile Asena (Canan) i da alsaydın Kemal Bey  
 
Yıldırım Demircioğlu
31.10.2022 17:36
En büyük vatan, bayrak sevgisi, ülkenin ayrımsız tüm insanlarını sevmektir. En kutsal değer yaşama hakkı, en kıymetli değer emek, en büyük mutluluk birlik beraberliktir.  
 
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