Kılıçdaroğlu ülkücülerle buluştu. Bozkurt Kemal sloganları

Ankara'da düzenlenen toplantıda ülkücüler, toplantı salonunun girişinde Kılıçdaroğlu’nu “Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz” ve “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla karşıladı.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu konuşurken katılımcılar tarafından “Bozkurt Kemal” sloganları atıldı.

TOPLANTI KATILIMCILARINDAN MESAJLAR:

Gökşen Ulukuş: “Kalkınmacı, anti emperyalist ve milli birlik çerçevesinde gelişecek olan 21. Yüzyılda Milliyetçilik üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”

Feride Duygu Bahadır: “21.Yüzyılda Milliyetçilik Toplantısına katıldık. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

ERDOĞAN TOPRAK'TAN PAYLAŞIM VE AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu ile birlikte toplantıya katılan Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak etkinlikle ilgili paylaşımda bulunarak şöyle konuştu:

"Ankara’da Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri ile buluştuk. Sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerimizin paylaşıldığı verimli bir toplantı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

ETKİNLİK BASINA KAPALIYDI

Toprak ayrıca etkinliğin basına kapalı olduğunu ifade ederek “Gönüllülerin organize ettiği bir toplantıydı. Genel Başkan da bir konuşma yaptı” dedi.

12 EYLÜL’DE DE ÜLKÜCÜLERLE BULUŞMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen “Önce Türkiye” başlıklı toplantıda ülkücü camiada tanınan isimlerle buluşmuştu. 12 Eylül’deki toplantıda “Bozkurt Kemal” sloganları ile karşılanan Kılıçdaroğlu, "Bizim oturup, birleşmemiz, konuşmamız lazım" diye konuşmuştu. Toplantıda bir konuşma yapan eski MHP’li Selim Kaptanoğlu “Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.