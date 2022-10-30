Altılı masa toplanıyor! 14 Kasım’daki toplantıda ortak aday çıkacak mı?

Altılı Masa’nın ikinci tur ikinci toplantısı, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de yapılması planlanan toplantı öncesi, masadaki partiler çalışmalarını artırdı. Toplantının ana gündem maddelerinin geçiş süreci, temel politikalar ve icraat konu başlıklarının olacağı belirtiliyor.

ALTILI MASA, DEVA PARTİSİ GENEL MERKEZİ’NDE TOPLANACAK

Milli Gazete’de yer alan habere göre, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin genel merkezinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırlayacak.

LİDERLER BİZZAT GEÇİŞ SÜRECİNİ ÇALIŞIYOR

Masada en önemli gündem maddesinin geçiş süreci olacağı belirtiliyor. Söz konusu geçiş süreciyle ilgili çalışmaları bizzat parti genel başkanlarının sürdürdüğü kaydediliyor. Genel başkanlar geçiş süreciyle ilgili yürüttükleri çalışmaları masaya sunmasının ardından önümüzdeki görüşme sürecinde geçiş sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ayrıca genel başkanların dışında altı parti temsilcilerinin yürüttüğü temel politikalar ve icraat çalışmalarında da sona gelindi. Altı parti temsilcisinin yürüttüğü temel politikalar çalışmalarında, 9 ana başlık ve 54 alt başlık üzerinde raporlar hazırlanıyor. Temel politikalar çalışmasının da masaya sunulacağı ifade ediliyor.