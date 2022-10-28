CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan bütün engelleri aşıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Açılışta, eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yurttaşlar yer aldı.

Kılıçdaroğlu açılış törenindeki konuşmasında, İstanbul gibi bir kentte yaşamanın kendine göre sorunları bulunduğunu, kentin yöneticisi Belediye Başkanı'nın da bu sorunları çözmeye talip olduğunu söyledi.

Devleti yönetenlerin de belli sorumlulukları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Ama 'Hayır bu sorunlar aşılmasın. İstanbul bizimdir. Bir daha Belediye Başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim...' Bu, sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değildir." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutlayan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın Başkan'ı yürekten kutluyorum" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MESAJI

Kenti yönetirken akademik dünyadan yararlanılmasının önemine değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbullular verilen hizmetin de değerini bir şekliyle yaşayarak göreceklerdir. Buraya gelirken bir rölyefin önünden geçtik, Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencilerini temsil eden ya da onlara yansıtan bir rölyef. Boğaziçi Üniversitesi sadece Türkiye açısından değil, akademik dünya açısından da son derece önemli bir üniversite. Üniversitenin saygınlığının korunması, üniversitede her türlü düşüncenin özgürce tartışılması, üniversitenin bilgi üretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz."

“DEVLETİ YÖNETEMİYORLAR”

"Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21. yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer birileri sultanın sofrasında oturarak Boğaziçi'nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez. Kısır tartışmalar içinde 'Acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım' anlayışına girerseniz devleti yönetemezsiniz, nitekim yönetemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"6 LİDER BİR ARADAYIZ"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Bir ittifakız. 6 lider bir aradayız. 6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz, zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem."

FÜNİKÜLER HATTI AÇILIŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yapılan fünikülerin M6 hattıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, bu hattın aynı zamanda Boğaz'ın diğer noktalarına aktarım yapılabilecek bir bölümünde bulunduğunu belirterek, "Belki 800 metrelik bu hattımız kısa ama bir o kadar da önemli. Buradan Anadoluhisarı'na, Küçüksu'ya ve Üsküdar iskelelerine hareket edecek. Dolayısıyla deniz yollarıyla metroyu bir yerden daha bağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın daha güzel yeşil alanlarla buluşmasını da sağlıyoruz. Aşiyan metro çıkışında özenli bir çalışmayla kullanılamayan alanlarını da büyüterek Boğaz'ın hemen önünde, Orhan Veli'nin heykelinin de olduğunu noktayı genişleterek güzel bir yeşil alanı da İstanbullularla buluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.

TUZLA’DA YAŞANAN GERGİNLİK

İmamoğlu, İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe Açılış Töreni'nde yaşanan gerginliğe de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Geçenlerde Tuzla'da talihsiz bir olay yaşadık. Örneğin orada çıktı, o karmaşada dile getiremedim, hazır buradayken söyleyeceğim. 1996 yılında Tuzla'daki arıtma tesisi açıldı, o dönemin Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz, tabii ki ederiz. Onun döneminde bitirilmiştir. Ama unuttuğu bir şey var, o projenin yer tahsisi 1988 yılında yapılmış, projenin hazırlanması ve başlangıcını buradaki Nurettin Sözen yapmış, temelini atmış, başlatmış, süreci olgunlaştırmış ve Sayın Erdoğan da bitirmiş."