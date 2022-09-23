Demir simitleri niye çaldın ne yapacaksın be adam. Herkes merak ediyor

Fatih Belediyesi’nin 2016 yılında Yeni Camii Meydanı'na yaptırdığı simitçi heykelinin bronz 30 simidi çalındı.

Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı.

Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

Simitlerin neden ve ne zaman çalındığı bilinmezken, simitlerin bronz olduğu için çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bronzun piyasadaki birim fiyatı 130 liraları buluyor.