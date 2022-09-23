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  • Demir simitleri niye çaldın ne yapacaksın be adam. Herkes merak ediyor

Demir simitleri niye çaldın ne yapacaksın be adam. Herkes merak ediyor

Tarihi Eminönü simidinin temsil eden simitçi heykelinin çalınan simitleri sosyal medyada gündem oldu. Simitleri kimin ne amaçla ve nasıl çaldığı bilinmiyor.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 13:17
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Herkes merak ediyor. Demir simitleri niye çaldın ne yapacaksın be adam

Demir simitleri niye çaldın ne yapacaksın be adam. Herkes merak ediyor
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Fatih Belediyesi’nin 2016 yılında Yeni Camii Meydanı'na yaptırdığı simitçi heykelinin bronz 30 simidi çalındı.

Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı.

Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

Simitlerin neden ve ne zaman çalındığı bilinmezken, simitlerin bronz olduğu için çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bronzun piyasadaki birim fiyatı 130 liraları buluyor.

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Metin
23.09.2022 13:23
Koca şehirde çoğu insan aç geziyor hırsızlık diz boyu oldu apartmanların önündeki paspaslar bile çalınıyor nasıl olsa cezası yok  
 
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