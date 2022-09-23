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Eminönü'nde simitçi Heykeli'ndeki simitleri çaldılar

Yok artık bu da olur mu dedirten haber. Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:32
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Eminönü'ndeki simitçi heykelinin simitleri çalındı. Şimdi Fatih zabıtası işte o bronzdan yapılan simitleri arıyor

Eminönü'nde simitçi Heykeli'ndeki simitleri çaldılar
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Bu da oldu mu diyeceksiniz maalesef oldu.Tarihi Eminönü  simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.



Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü.

Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.



Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti.

Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi. Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti. (DHA)

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Vatandas
23.09.2022 12:41
Hayaldi gercek oldu yaparsa akepe yapar ki yaptı..:))simitler nerde eyyy amarigaa dıjj gücler..:)  
 
Fakir-fukara vatandaş
23.09.2022 11:37
Ülkemizin geldiği son durum ve bu iki ayaklı deve kuşları sayesinde 2023’e kadar ne hale geleceğiz  
 
Tozanlı
23.09.2022 11:37
Eski emınönü nerde ! Ruhsuz bir hâl aldı. Bir tane Türk göremezsiniz,kendi ülkemizde yabancı olduk.syn imamoģlundan eminönüye yeni bir dúzenlemesi yapması isteğimizdir Sandığı bekliyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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