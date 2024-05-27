Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk

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Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında taraftarlarla birlikte küfürlü tezahürat yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Süper Lig'de dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana bir şampiyonluk yarışı gerçekleşti.

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise İstanbulspor’u Kadıköy’de ağırladı.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU!

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ise İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2’nci oldu. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Konya'da başlayan şampiyonluk kutlamaları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. A takımın antrenman yaptığı yere toplanan Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Florya'yı tıklım tıklım eden taraftarlara tesis balkonuna çıkan futbolcular ve teknik heyet eşlik etti.

OKAN BURUK'TAN KÜFÜRLÜ KUTLAMA

Galatasaray taraftarları kutlama esnasında Sezen Aksu'nun şarkısı olan 'Şinanay' şarkısını söyledi. Şarkıyı kendilerine uyarlayıp söyleyen taraftarlar, şarkının sonuna 'Ananızı s....n Galatasaray' sözlerini ekledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da bu kelimeleri söylerken kameralara takıldı.

Bu anlar sosyal medyada binlerce kez izlenirken, Okan Buruk’un taraftarlarla birlikte yaptığı tezahürat tepkiyle karşılandı.

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