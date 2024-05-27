Okan Buruk'un büyük skandalını açıkladı

Okan Buruk'la hiç karşı karşıya gelmedim.

Görüşmedim, konuşmadım.

Ama bende bıraktığı izlenim şuydu:

"Temiz yüzlü, efendi bir adam. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor."

Ama bu skandalından sonra bütün görüşüm değişti.

Böyle bir rezillik görmedim ben.

Şampiyon oldun, iyi güzel. Kutlamak da en doğal hakkın.

Ama o da ne?

"Şinanay da yavrum hopa şinanay ana..ı s...n Galatasaray" diye tezahürata eşlik ediyor.

Tüylerim diken diken oldu.

Bir anlık dalgınlık olabilir herhalde özür diler diye bekledim. Ses seda çıkmadı.

Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Bir teknik direktöre yakışıyor mu bu?

Galatasaray'ın tarihi var. Tarihte efsaneleri var.

Metin Oktay var mesela. Defalarca gol kralı oldu, şampiyonluk yaşadı. Böyle bir şeyini duydunuz mu?

Hocaların hocası Coşkun Özarı var. Gündüz Kılıç var. Var da var.

Böyle şeyler yaptığına hiç şahit oldunuz mu?

Ne o şampiyon olmuş.

Elindeki kadro kimde var. Bu kadro üstelik Avrupa için kurulmuştu, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptın, Avrupa Ligi'nde nerede kaldın?

Tamam, lig şampiyonluğu da başarı başarı olmasına da...

Bunu kendine yakıştırıyor musun yahu?

Hem nasıl şampiyon olduğunuzu dünya alem gördü.

Hadi biz görmedik diyelim de kutlayalım. Ama artık kutlamayacağım.

Eyy Okan Buruk.. Bunu hiç ama hiç unutmayacağım.

Koskoca camiayı bilmem ne çocuğu yaptın.

Galatasaraylı efsanelerin de kemiklerini sızlattın.

Sen demedin bari ben diyeyim.

Coşkun baba, Metin abi sizlerden ben özür dilerim.

Benden bu kadar.

Daha ne diyeyim!